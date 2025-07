Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Hydraulikhammer von Kirchengelände entwendet

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (04.07.2025) 15:30 Uhr und Samstag (05.07.2025) 16:00 Uhr trieben noch unbekannte Täter auf der Baustelle eines Kirchengeländes in der Klingenbachstraße in Steinenbronn ihr Unwesen. Die Unbekannten öffneten einen Bauzaun und entwendeten einen rund 200 Kilogramm schweren Hydraulikbohrhammer, der zur Montage an einen Minibagger vorgesehen ist. Gemäß dem aktuellen Stand der Ermittlungen zogen die Täter den Bohrhammer über die Rückseite des Grundstücks auf einen Grünstreifen der Schönaicher Straße und luden ihn dort mutmaßlich in ein noch unbekanntes Fahrzeug. Der Wert des Bohrhammers wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Waldenbuch unter Tel. 07157 52699-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

