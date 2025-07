Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannte beschädigen Pkw - 2.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro hinterließen noch unbekannte Täter am Samstag (05.07.2025) zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr an einem in der Königsberger Straße in Böblingen geparkten Toyota. Eine Zeugin konnte zwei Jungen beobachten, die das Auto anschauten und hörte plötzlich einen Schlag, woraufhin die Kinder wegliefen. Ob die beiden etwas mit der Beschädigung an dem Pkw zu tun haben könnten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Böblingen aufgenommen hat. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen dort die Telefonnummer 07031 13 2500 sowie die E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell