Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: 23-Jähriger alkoholisiert in Verkehrsunfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da er unter Alkoholeinfluss stand, war ein 23 Jahre alter Alfa-Romeo-Lenker am Sonntag (06.07.2025) gegen 02:30 Uhr in Vaihingen an der Enz in einen Verkehrsunfall verwickelt. Der 23-Jährige war auf der Kreisstraße 1698 (K 1698) von Vaihingen an der Enz kommend in Richtung Illingen unterwegs, als er im Bereich eines dortigen Umspannwerkes im Kurvenbereich mutmaßlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Alfa-Romeo geriet zunächst in den Grünstreifen, bevor er mit einem Baum kollidierte. Zwei 20- und 24-jährige Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Alfa-Romeo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Gesamtsachschadens beläuft sich auf rund 16.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung bei dem 23-Jährigen. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Da der 23-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ordnete die Staatsanwaltschaft Heilbronn zusätzlich zur Führerscheinbeschlagnahme noch eine Sicherheitsleistung an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell