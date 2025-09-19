PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Blutentnahme angeordnet

Arnstadt (ots)

Heute Vormittag wurde in der Gehrener Straße ein Radfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen, weil er bei "Rot" eine Ampelkreuzung passierte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Der 35-Jährige musste sein Rad stehen lassen und zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Zu Fall gekommen

    Eisenach (ots) - Ein 46-jähriger Fahrradfahrer befuhr gestern, gegen 18.45 Uhr die Herrenmühlenstraße in Richtung Rennbahn und beabsichtigte dabei auf einen Bürgersteig aufzufahren. Hierbei kam der Mann zu Fall und verletzte sich. Er kam in ein Krankenhaus. Ein bei dem 46-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,0 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Alkoholisiert

    Berka (Wartburgkreis) (ots) - Gestern Abend wurde ein 43-jähriger Fahrer eines Audi einer Verkehrskontrolle in Berteroda unterzogen. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,0 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest angeordnet. Ein Verfahren wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren