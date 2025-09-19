LPI-GTH: Blutentnahme angeordnet
Arnstadt (ots)
Heute Vormittag wurde in der Gehrener Straße ein Radfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen, weil er bei "Rot" eine Ampelkreuzung passierte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Der 35-Jährige musste sein Rad stehen lassen und zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ah)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell