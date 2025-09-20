LPI-GTH: E-Scooter unter Drogeneinfluss geführt
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Bei der Kontrolle des Fahrers eines E-Scooter am Freitagabend in der Weimarer Straße wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen stand. Gegen den 36-jährigen Betroffenen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Es erfolgte eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. (sk)
