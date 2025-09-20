LPI-GTH: E-Scooter unter Drogeneinfluss geführt

Arnstadt (ots) - Heute Vormittag wurde in der Gehrener Straße ein Radfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen, weil er bei "Rot" eine Ampelkreuzung passierte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Der 35-Jährige musste sein Rad stehen lassen und zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

mehr