LPI-GTH: E-Scooter unter Drogeneinfluss geführt

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Bei der Kontrolle des Fahrers eines E-Scooter am Freitagabend in der Weimarer Straße wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen stand. Gegen den 36-jährigen Betroffenen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Es erfolgte eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. (sk)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

