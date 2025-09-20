Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gleich mehrere Verstöße mit E-Scooter begangen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagabend wurde im Stadtgebiet Gotha ein E-Scooter ohne vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der 31-jährige Fahrer keine Versicherung für den Roller vorweisen konnte. Weiterhin reagierte ein Drogenvortest bei dem Mann positiv und der Atemalkoholwert ergab zudem 0,54 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt. Anzeigen wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurden aufgenommen. Nach einer Blutentnahme im nahegelegenen Krankenhaus wurde der 31-Jährige als Fußgänger entlassen. (rd)

