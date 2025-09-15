PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim
POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim// Räuberischer Ladendiebstahl - Tatverdächtiger in Haft

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am vergangenen Donnerstag kam es gegen 14:30 Uhr zu einem räuberischen Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Ernst-Morsch-Straße in Hildesheim.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich der Tatverdächtige in dem Laden aufgehalten und mehrere Waren in seinem Rucksack als auch unter dem Arm gesteckt. Ohne die Waren zu bezahlen, habe er die Kasse passiert und sich auf den Parkplatz begeben. Dort hätten ihn dann Mitarbeiter des Marktes angesprochen. Im weiteren Verlauf habe der Mann ein Messer gezogen, dieses in Richtung der Mitarbeiter gehalten und sei anschließend geflüchtet. Aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung konnten Einsatzkräfte der Polizei Hildesheim den 31-jährigen Mann wenig später in der Mastbergstraße sichten. Während der anschließenden Kontrolle zeigte er sich sehr unkooperativ. Er wurde der hiesigen Wache zugeführt, wo weitere Maßnahmen folgten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erfolgte die Vorführung des Tatverdächtigen vor einem Haftrichter, der gegen den Mann Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr angeordnete. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Medienanfragen werden ausschließlich von der Pressestelle der Staatsanwaltschaft beantwortet.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle
Staatsanwaltschaft Hildesheim

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

  • 15.09.2025 – 09:41

    POL-HI: Küchenbrand in Mehrparteienhaus in Hildesheim

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Sonntagabend kam es gegen 20:00 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus in der Straße Butterborn in Hildesheim. Die Bewohner des Hauses verließen selbstständig das Gebäude, bevor die Einsatzkräfte eintrafen. Vier Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Kameraden der Feuerwehr löschten den Brand. Die ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 04:27

    POL-HI: Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnhaus

    Hildesheim (ots) - SÖHLDE/HOHENEGGELSEN (erb). Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 12. September 2025, 12:00 Uhr, und Sonntag, dem 14. September 2025, 13:00 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Ostlandstraße im Söhlder Ortsteil Hoheneggelsen eingebrochen. Nach aktuellem Ermittlungsstand hebelten sie die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Ob und was entwendet ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 02:21

    POL-HI: Wohnhausbrand in Sehlem

    Hildesheim (ots) - LAMSPRINGE / SEHLEM (erb). Am Abend des 14. September 2025 kam es zu einem Wohnhausbrand in der Straße "Thieberg" in 31195 Lamspringe, Ortsteil Sehlem. Der Brand konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Sehlem, Lamspringe, Harbarnsen, Evensen, Neuhof und Irmenseul gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird vorläufig auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Während des Einsatzes musste die Straße "Thieberg" für ...

    mehr
