Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim// Räuberischer Ladendiebstahl - Tatverdächtiger in Haft

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am vergangenen Donnerstag kam es gegen 14:30 Uhr zu einem räuberischen Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Ernst-Morsch-Straße in Hildesheim.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich der Tatverdächtige in dem Laden aufgehalten und mehrere Waren in seinem Rucksack als auch unter dem Arm gesteckt. Ohne die Waren zu bezahlen, habe er die Kasse passiert und sich auf den Parkplatz begeben. Dort hätten ihn dann Mitarbeiter des Marktes angesprochen. Im weiteren Verlauf habe der Mann ein Messer gezogen, dieses in Richtung der Mitarbeiter gehalten und sei anschließend geflüchtet. Aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung konnten Einsatzkräfte der Polizei Hildesheim den 31-jährigen Mann wenig später in der Mastbergstraße sichten. Während der anschließenden Kontrolle zeigte er sich sehr unkooperativ. Er wurde der hiesigen Wache zugeführt, wo weitere Maßnahmen folgten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erfolgte die Vorführung des Tatverdächtigen vor einem Haftrichter, der gegen den Mann Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr angeordnete. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Medienanfragen werden ausschließlich von der Pressestelle der Staatsanwaltschaft beantwortet.

