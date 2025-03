Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vandalismus und Flammen

Menden (ots)

Samstagabend wurde den Kollegen aus Menden um 22:20 Uhr ein äußerlich beschädigter Stromverteilerkasten an der Walramstraße gemeldet. Teile vom Gehäuse lagen zerbrochen am Boden, größere Auswirkungen sind nicht bekannt geworden. Nun ermittelt die Polizei zur Verursachung und bittet um Hinweise. (lubo)

Am Samstagmorgen, gegen 0.20 Uhr, brannte in Pfarrer-Wiggen-Straße der Grünmüll in einem Metallcontainer. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung durch Feuer. (cris)

