LPI-GTH: Zeugen gesucht

Eisenach (ots) - Am Freitagnachmittag geriet in der Mühlhäuser Straße ein 37-jähriger Mazdafahrer in eine Polizeikontrolle. Der Mann hat keine gültige Fahrerlaubnis, daher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden. (Bezugsnummer 0245891/2025) Ebenfalls ohne gütige Fahrerlaubnis fuhr ein 22-jähriger VW-Fahrer, welcher in der Julius-Lippold-Straße von der Polizei angehalten wurde. Auch gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ...

