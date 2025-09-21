LPI-GTH: Zeugen gesucht
Eisenach (ots)
Unbekannte stahlen am Freitag, zwischen 12:00 Uhr und 20:00 Uhr, in der Wiesenstraße von einem Hinterhof ein E-Bike der Marke Giant Talon in der Farbe Blau. Das Bike des 43-Jährigen hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261125 entgegen (Bezugsnummer 0246115/2025). (sus)
