POL-OS: Berge: Wohnhaus bei Vollbrand zerstört

Osnabrück (ots)

Am Freitagmittag ist ein Fachwerkhaus bei einem Brand vollständig zerstört worden. Gegen 12.25 Uhr meldete ein Bewohner den Brand an dem freistehenden Einfamilienhaus in der Mühlenstraße. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand, der Dachstuhl war nahezu eingestürzt. Trotz des umfangreichen Löscheinsatzes wurde das Haus durch die Flammen und die anschließenden Arbeiten so stark beschädigt, dass es unbewohnbar ist und voraussichtlich abgerissen werden muss. Die beiden Bewohner sowie sechs im Haus befindliche Hunde konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Einer der Bewohner zog sich leichte Brandverletzungen an der Hand zu, die vor Ort ambulant versorgt wurden. Die Brandursache ist Gegenstand aktueller Ermittlungen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Während der Nachlöscharbeiten mussten Glutnester mithilfe von schwerem Gerät freigelegt und abgelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 300.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

