POL-OS: Bad Essen: 37-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend ist ein 37-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Bad Essen ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann gegen 19.30 Uhr die Kalbsiekstraße aus Richtung Linne kommend in Fahrtrichtung Linnerheide. Im Ausgang einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er zunächst mit einem Leitpfosten und einem Baum, ehe er im weiteren Verlauf vermutlich auf eine im Straßengraben eingelassene Betonröhre prallte. Anwohner alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Neben einem Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und einem Rettungshubschrauber waren auch Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr vor Ort. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Kalbsiekstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

