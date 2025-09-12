Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Wüste: Radfahrerin in Osnabrück von Unbekanntem zu Boden gestoßen - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 05.40 Uhr, befuhr eine 47-jährige Radfahrerin die Limberger Straße stadteinwärts. An der Einmündung zur Parkstraße kreuzte ein bislang unbekannter Radfahrer ihren Weg, der von der Parkstraße in Richtung Sutthauser Straße unterwegs war.

Nach Angaben der Geschädigten stieß der Unbekannte sie beim Vorbeifahren von ihrem Fahrrad. Die Frau stürzte zu Boden, zog sich Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zudem entstand Sachschaden an ihrem Fahrrad. Der Täter setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Zu seiner Person liegen bislang keine weiteren Erkenntnisse vor. Der Mann wird mit dunkler Bekleidung beschrieben, sein Fahrrad nutzte er ohne Licht.

Die Polizei Osnabrück ermittelt wegen Körperverletzung und bittet mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Radfahrer geben können, sich unter den Telefonnummern 0541/327-3103 oder 0541/327-2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell