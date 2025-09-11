PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Hafen: Toter und lebensgefährlich Verletzter an Piesberger Straße in Osnabrück gefunden - Ermittlungen dauern an - Obduktionstermin am Donnerstag

Osnabrück (ots)

Polizei und Rettungskräfte sind am Mittwochnachmittag zu einem Einsatz an der Piesberger Straße alarmiert worden. In einer städtischen Notunterkunft fanden Einsatzkräfte einen 37-Jährigen leblos sowie einen 57-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen vor. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Der Leichnam des Verstorbenen soll noch heute obduziert werden, um die Todesursache zu klären. Die Hintergründe des Vorfalls sind bislang unklar. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

