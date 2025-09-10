Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Weiblicher Leichnam im Mittellandkanal gefunden - Obduktion angeordnet

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend ging gegen 19:00 Uhr ein Notruf bei der Leitstelle ein. Ein Zeuge hatte An der Marina im Mittellandkanal einen leblosen Körper entdeckt. Mithilfe eines Bootes konnte die Person schließlich durch die Feuerwehr und die DLRG geborgen werden. Neben ersten Befragungen führte die Polizei vor Ort eine umfangreiche Spurensicherung durch.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu der Identität der Toten und den genauen Todesumständen, dauern an. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ordnete die Obduktion des Leichnams an.

Während der Bergungs- und Spurensicherungsarbeiten hielten sich diverse Schaulustige am Einsatzort auf, die teilweise sehr penetrant auftraten. Diese wurden durch die Einsatzkräfte des Ortes verwiesen.

