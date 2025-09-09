Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Betrug durch gefälschte Immobilienseite - Polizei warnt vor Trickmaschen

Osnabrück (ots)

In Bad Laer ist es im August zu einem Betrug im Zusammenhang mit einem angeblichen Wohnungsangebot gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen reagierte ein unbekannter Täter auf ein Wohnungsgesuch einer Geschädigten. In der Folge kam es zum Abschluss eines vermeintlichen Mietvertrages. Die Geschädigte sowie ein Mitgeschädigter überwiesen in zwei Teilbeträgen insgesamt 900 Euro als angebliche Mietkaution (300 Euro und 600 Euro). Erst danach stellte sich heraus, dass es sich bei der Internetseite um eine gefälschte Immobilienplattform handelte. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor betrügerischen Angeboten auf gefälschten Immobilienseiten und gibt folgende Hinweise:

- Inserate kritisch prüfen: Auffällig sind fehlende vollständige Adressangaben, auffallend günstige Mietpreise oder unklare Kontaktmöglichkeiten.

- Keine Zahlungen im Voraus: Mietkautionen oder Provisionen sollten erst nach persönlicher Besichtigung und Unterzeichnung eines rechtmäßigen Mietvertrags geleistet werden.

- Authentizität überprüfen: Offizielle Webseiten von Immobilienportalen nutzen und die Internetadresse genau kontrollieren (z. B. Schreibweise der Domain).

- Bei Unsicherheit Rücksprache mit bekannten Immobilienunternehmen oder Maklern halten.

- Im Verdachtsfall sofort die Polizei informieren und keine weiteren Zahlungen leisten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell