PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Betrug durch gefälschte Immobilienseite - Polizei warnt vor Trickmaschen

Osnabrück (ots)

In Bad Laer ist es im August zu einem Betrug im Zusammenhang mit einem angeblichen Wohnungsangebot gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen reagierte ein unbekannter Täter auf ein Wohnungsgesuch einer Geschädigten. In der Folge kam es zum Abschluss eines vermeintlichen Mietvertrages. Die Geschädigte sowie ein Mitgeschädigter überwiesen in zwei Teilbeträgen insgesamt 900 Euro als angebliche Mietkaution (300 Euro und 600 Euro). Erst danach stellte sich heraus, dass es sich bei der Internetseite um eine gefälschte Immobilienplattform handelte. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor betrügerischen Angeboten auf gefälschten Immobilienseiten und gibt folgende Hinweise:

   - Inserate kritisch prüfen: Auffällig sind fehlende vollständige 
     Adressangaben, auffallend günstige Mietpreise oder unklare 
     Kontaktmöglichkeiten.
   - Keine Zahlungen im Voraus: Mietkautionen oder Provisionen 
     sollten erst nach persönlicher Besichtigung und Unterzeichnung 
     eines rechtmäßigen Mietvertrags geleistet werden.
   - Authentizität überprüfen: Offizielle Webseiten von 
     Immobilienportalen nutzen und die Internetadresse genau 
     kontrollieren (z. B. Schreibweise der Domain).
   - Bei Unsicherheit Rücksprache mit bekannten Immobilienunternehmen
     oder Maklern halten.
   - Im Verdachtsfall sofort die Polizei informieren und keine 
     weiteren Zahlungen leisten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren