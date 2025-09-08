PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbrüche auf Baustelle im Lokviertel - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Freitagnachmittag (13 Uhr) und Montagmorgen (06.15 Uhr) sind bislang unbekannte Täter auf eine umfriedete Baustelle an der Hamburger Straße im Bereich des künftigen Lokviertels eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zutritt zu mehreren Bauwagen sowie Fahrzeugen, indem sie die Türen mit bislang unbekannten Werkzeugen aufhebelten. Aus den Containern und Fahrzeugen wurden diverse Geräte im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro entwendet.

Die Polizei führte vor Ort eine Spurensuche und -sicherung durch und hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle (nahe CIC) beobachtet haben, werden gebeten, sich unter den Telefonnummern 0541/327-3203 oder 0541/327-2115 bei der Polizei Osnabrück zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

