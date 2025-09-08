PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter a.T.W.: 14-jähriger Radfahrer schwer verletzt nach Unfall mit PKW

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend befuhr eine 29-jährige VW-Fahrerin gegen 18:55 Uhr die Ebbendorfer Straße in Richtung Borgloh, als plötzlich ein Radfahrer aus der Einmündung "Bauernfrieden" auf die Ebbendorfer Straße fuhr. Es kam folglich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der 14-jährige Radfahrer schwere Verletzungen erlitt. Der junge Georgsmarienhütter kam anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die 29-jährige Autofahrerin, eine Frau aus Melle, blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Während der Unfallaufnahme kam es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Kim Junker-Mogalle
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 08:08

    POL-OS: Ostercappeln: Motorradfahrer kollidiert mit PKW im Kreuzungsbereich

    Osnabrück (ots) - Am Sonntagmittag befuhr ein 24-jähriger Motorradfahrer gegen 13:20 Uhr die Leckerstraße in westliche Richtung, als er die Kreuzung an der Schledehauser Straße überquerte. Der junge Mann aus Melle missachtete dabei die Vorfahrt eines von rechts kommenden Audis, welcher die Schledehauser Straße in Richtung Wulften befuhr. Es kam folglich zum ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 10:14

    POL-OS: Bramsche: Schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich auf der Sögelner Allee

    Osnabrück (ots) - Am Freitagnachmittag befuhr ein 30-jähriger VW-Fahrer gegen 16:30 Uhr die Sögelner Allee in Richtung Hesepe. Zeitgleich überquerte ein 16-jähriger Radfahrer die Sögelner Allee vom Mühlenbruchweg kommend in Richtung Malgartener Straße und missachtete dabei die Vorfahrt des Autofahrers. Trotz sofortiger Vollbremsung konnte eine Kollision beider ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 10:09

    POL-OS: Glandorf: Zeugen gesucht nach Einbruch in Wohnhaus

    Osnabrück (ots) - Am Freitagabend verschafften sich Unbekannte zwischen 18:45 und 20:10 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses am Wacholderweg unweit zum Ewelt´s Weg. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Bargeld. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Georgsmarienhütte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren