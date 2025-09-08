Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter a.T.W.: 14-jähriger Radfahrer schwer verletzt nach Unfall mit PKW

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend befuhr eine 29-jährige VW-Fahrerin gegen 18:55 Uhr die Ebbendorfer Straße in Richtung Borgloh, als plötzlich ein Radfahrer aus der Einmündung "Bauernfrieden" auf die Ebbendorfer Straße fuhr. Es kam folglich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der 14-jährige Radfahrer schwere Verletzungen erlitt. Der junge Georgsmarienhütter kam anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die 29-jährige Autofahrerin, eine Frau aus Melle, blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Während der Unfallaufnahme kam es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell