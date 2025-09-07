Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Zeugen gesucht nach Einbruch in Wohnhaus

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend verschafften sich Unbekannte zwischen 18:45 und 20:10 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses am Wacholderweg unweit zum Ewelt´s Weg. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Bargeld. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Georgsmarienhütte unter 05401/83160 entgegen.

