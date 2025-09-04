PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/Hesepe: Ein Ärger! - Sachbeschädigungen an Kindertagesstätte - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben am Sonntagabend zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr das Außengelände einer Kindertagesstätte im Bramscher Ortsteil Hesepe beschädigt. Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Gelände an der Rudolf-Harbig-Straße. Dort zerstörten sie drei Plastikstühle sowie mehrere Spielgeräte, darunter Schüppen und Eimer. Zudem wurden zwei Bewegungsmelder gewaltsam von der Wand gerissen. Die Polizei nahm noch am Abend erste Ermittlungen auf und sicherte Spuren vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird derzeit beziffert. Die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung dauern an. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bramsche unter der Telefonnummer 05461/94530 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

