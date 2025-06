Feuerwehr Dortmund

FW-DO: PKW fährt auf parkendes Fahrzeug auf

Dortmund (ots)

Heute Morgen gegen 7:30 Uhr kam es auf der Provinzialstraße im Stadtteil Bövinghausen zu einem ungewöhnlichen Unfall. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet ein in Richtung Lütgendortmund fahrendes Fahrzeug in den Gegenverkehr und stieß dann gegen ein auf dem Parkstreifen abgestelltes Fahrzeug. Durch den Aufprall wurde das geparkte Fahrzeug gegen ein weiteres Fahrzeug geschoben. Das auffahrende Fahrzeug blieb schräg auf dem ersten Fahrzeug hängen. Der Fahrer wurde von einem kuragierten Ersthelfer aus seinem Fahrzeug befreit und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreut. Ein Notarzt übernahm umgehend die weitere Behandlung des Mannes. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Feuerwehr sicherte die Fahrzeuge gegen Wegrollen, klemmte eine Fahrzeugbatterie ab und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Zur Unfallaufnahme war die Provinzialstraße in dem Unfallbereich kurzfristig komplett gesperrt.

Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache.

Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften von den Feuerwachen 5 (Marten) und 1 (Mitte) und dem Rettungsdienst an der Einsatzstelle.

