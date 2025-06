FW-DO: Zahlreiche Tierrettungen im Stadtgebiet

Feuerwehr Dortmund

Dortmund

Am heutigen Freitag, den 13.Juni 2025 erhielt die Feuerwehr zahlreiche Notrufe von besorgten Bürgerinnen und Bürgern, aufgrund von verletzten oder eingeschlossenen Tieren. Insbesondere in der Nist- und Brutzeit kommt es vermehrt dazu, dass sich Tauben oder andere Wildvögel ungewöhnliche Orte als Niststätte aussuchen.

Wenn die Elterntiere dann zur Nahrungssuche aufbrechen, finden sie teilweise nicht mehr den Weg zurück zum Nest, da z.B. insbesondere im Bereich von Brückenbauwerken der Weg durch Schutznetze versperrt ist. Der oftmals gut gemeinte Versuch den Tieren durch gewaltsam geschaffene kleine Öffnungen in den Netzen Zugang zu verschaffen, verschlechtert die Situation zusätzlich.

Die Feuerwehr versucht in solchen Fällen, die Tiere und Eier unbeschadet zu retten, gerät dabei aber oft an Grenzen. Grundsätzlich zählt die Versorgung verletzter Wildtiere nicht zu den originären Aufgaben der Feuerwehr. Diese Aufgabe fällt in der Regel in den Zuständigkeitsbereich der unteren Naturschutzbehörden, des Veterinäramts oder des jeweils zuständigen Jagdausübungsberechtigten.

Die Feuerwehr wird im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgabe zur Gefahrenabwehr tätig, wenn von einem Tier eine unmittelbare Gefahr für Menschen, den Verkehr oder die öffentliche Sicherheit ausgeht. In solchen Fällen kann eine Alarmierung über die Leitstelle erfolgen, wobei die Entscheidung auf Grundlage der Gefahreneinschätzung durch die Leitstelle getroffen wird.

Das auf der städtischen Homepage erwähnte Tiertransportfahrzeug der Feuerwehr Dortmund ist vorrangig für Haus- und Nutztiere vorgesehen - etwa Hunde, Katzen oder kleinere Nutztiere, die in Notsituationen betreut oder transportiert werden müssen. Der Transport verletzter Wildtiere gehört nicht zum originären Einsatzzweck, kann aber in begründeten Einzelfällen - insbesondere bei Gefährdungslagen - im Rahmen der Gefahrenabwehr dennoch erfolgen.

In unserem Flyer zum Thema "Verlassenes Tier gefunden" informieren wir umfangreich über Anlaufstellen, Rufnummern und Verhaltensweisen im Umgang mit verletzten oder herrenlosen Tieren.

