FW-DO: Kohlenmonoxid Austritt im Kreuzviertel - Falschparker behindern Feuerwehreinsatz

Dortmund (ots)

Um 17:50 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr ein Notruf aus dem Kreuzviertel in Dortmund. Anrufer berichteten von einem ausgelösten CO Warnmelder und einem vermutlichen Austritt von Kohlenmonoxid (CO) aus einer Therme.

Dieses Phänomen tritt bei der aktuellen Wetterlage vermehrt auf, wenn es durch die hohen Außentemperaturen zu einem Wärmestau im Abluftkanal kommt und die Abgase nicht mehr ungehindert abziehen können. In einem solchen Fall drücken sich die Abgase dann zurück in den Wohnraum. Der verbaute Temperaturfühler spricht aufgrund von Ablagerungen oftmals zu spät an und öffnet so nicht rechtzeitig den entsprechenden Bypass, der ein direktes Abziehen der Abgase ermöglichen würde.

Aufgrund zahlreicher falsch geparkter Fahrzeuge war die Fahrbahn insbesondere im Einfahrtsbereich zur Zieladresse so verengt, dass die Feuerwehr nicht in die Straße einfahren konnte. Sämtliches Gerät musste durch die Feuerwehr zur Einsatzstelle getragen werden. Insbesondere die dringend benötigte Drehleiter zur Kontrolle der Nachbarwohnungen fehlte im entscheidenden Moment, weshalb die Feuerwehr auf tragbare Leitern zurückgreifen musste, die ebenfalls erst aufwändig durch das Treppenhaus auf die Gebäuderückseite transportiert werden mussten.

Die Einsatzstelle wurde an den Bezirksschornsteinfeger übergeben, die Maßnahmen der Feuerwehr konnten nach einer Stunde beendet werden.

Im Einsatz befanden sich 24 Einsatzkräfte der Feuerwache 1 (Mitte), der Feuerwache 2 (Eving) sowie der Feuerwache 4 (Hörde) und des Rettungsdienstes.

In diesem Fall wurde glücklicherweise niemand verletzt, im Einsatz zählt für die Feuerwehr bei der Rettung von Menschenleben jede Sekunde.

Durch die Polizei wurden Anzeigen gefertigt.

