Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Verkehrsunfall zwischen einem Motorroller und einem PKW

Dortmund (ots)

Am Sonntagabend gegen 20 Uhr kam es im Stadtteil Schwieringhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorroller und einem PKW. Der Rettungsdienst wurde um 20:12 Uhr mit einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug alarmiert. Vor Ort wurde eine schwerverletzte männliche Person angetroffen, welche als Fahrer des Motorrollers zu erkennen war. Ersteintreffende Passanten hatten schon Erste-Hilfe bei dem Schwerverletzten geleistet und diesen vorbildlich betreut, bis der alarmierte Rettungsdienst vor Ort eingetroffen war. Umgehend wurden medizinische Maßnahmen an dem Patienten durch den Rettungsdienst vorgenommen. Aufgrund der schwere der Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber nachalarmiert, sowie weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr. Der Patient wurde durch die Besatzung des Rettungshubschraubers und des bodengebundenen Rettungsdienst weiterversorgt und mit einem Rettungswagen in ein Unfallkrankenhaus transportiert, wo er im weiteren zeitlichen Verlauf verstorben ist. Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten sich um die leicht verletzte Fahrerin des beteiligten PKW. Diese wurde im weiteren Verlauf durch einen weiteren Rettungswagen weiter versorgt, verblieb aber an der Einsatzstelle. Der Bereich der Einsatzstelle wurde durch die Polizei für die weitere Unfallaufnahme abgesperrt. Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte von der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes. Der Einsatz war nach ca. 2 Stunden beendet.

