Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen/Brockhausen: Treckerfahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmende - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmittag meldeten sich gleich mehrere Zeugen gegen 13:00 Uhr bei der Leitstelle und berichteten von einem Treckerfahrer, welcher mit auffälliger Fahrweise die B65 in Richtung Bad Essen befuhr. Der Fahrer des blauen Treckers überfuhr dabei unter anderem mehrere Mittelinseln und geriet mehrfach in den Gegenverkehr. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnte den Treckerfahrer schließlich auf einem Firmengelände an der Gartenstraße kontrollieren. Der 81-jährige Fahrzeugführer machte keinen Angaben zu seiner Fahrweise. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Bad Essener ein und stellten seinen Führerschein sicher. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, denen der Treckerfahrer ebenfalls aufgefallen ist oder die möglicherweise gefährdet worden sind. Die Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Bohmte unter 05471/9710.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Kim Junker-Mogalle
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

  04.09.2025 – 08:01

    POL-OS: Bad Iburg: Zeugen gesucht nach Einbruch in Wohnhaus

    Osnabrück (ots) - Am Mittwochvormittag brachen Unbekannte zwischen 08:55 und 12:30 Uhr in ein Wohnhaus an der Hagener Straße unweit zum Hermann-Löns-Weg ein. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Schmuck und Bargeld. Mit dem Diebesgut flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Georgsmarienhütte unter 05401/83160 ...

    mehr
  03.09.2025 – 11:24

    POL-OS: Bad Laer: Brand in Mehrfamilienhaus - Niemand verletzt

    Osnabrück (ots) - Am Mittwochvormittag kam es gegen 10:20 Uhr in der Mühlenstraße zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei. Aus bislang unbekannter Ursache brannte es im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Alle Bewohner konnten das Haus glücklicherweise unversehrt verlassen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und begann unmittelbar mit den Löscharbeiten. Diese ...

    mehr
