POL-OS: Bad Essen/Brockhausen: Treckerfahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmende - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmittag meldeten sich gleich mehrere Zeugen gegen 13:00 Uhr bei der Leitstelle und berichteten von einem Treckerfahrer, welcher mit auffälliger Fahrweise die B65 in Richtung Bad Essen befuhr. Der Fahrer des blauen Treckers überfuhr dabei unter anderem mehrere Mittelinseln und geriet mehrfach in den Gegenverkehr. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnte den Treckerfahrer schließlich auf einem Firmengelände an der Gartenstraße kontrollieren. Der 81-jährige Fahrzeugführer machte keinen Angaben zu seiner Fahrweise. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Bad Essener ein und stellten seinen Führerschein sicher. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, denen der Treckerfahrer ebenfalls aufgefallen ist oder die möglicherweise gefährdet worden sind. Die Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Bohmte unter 05471/9710.

