Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Brand in Mehrfamilienhaus - Niemand verletzt

Osnabrück (ots)

Am Mittwochvormittag kam es gegen 10:20 Uhr in der Mühlenstraße zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei. Aus bislang unbekannter Ursache brannte es im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Alle Bewohner konnten das Haus glücklicherweise unversehrt verlassen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und begann unmittelbar mit den Löscharbeiten.

Diese dauern aktuell weiterhin an. Es kommt zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Der Einsatz hat keinen Einfluss auf die in der Nähe befindliche Grundschule.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Kim Junker-Mogalle
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

