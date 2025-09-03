Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Diebstahl von Wärmepumpen aus Rohbau - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte in dem Neubaugebiet an der Oelinger Heide ihr Unwesen getrieben. Gegen 1.45 Uhr entwendeten die Täter zwei hochwertige Wärmepumpen aus einem Rohbau an der Ecke zum Igelhain. Das Diebesgut transportierten sie mit dem Anhänger der Nachbarn ab. Die Polizei aus Bohmte ermittelt nun wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und der Tat geben können. Hinweise werden unter 05471/9710 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell