PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Diebstahl von Wärmepumpen aus Rohbau - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte in dem Neubaugebiet an der Oelinger Heide ihr Unwesen getrieben. Gegen 1.45 Uhr entwendeten die Täter zwei hochwertige Wärmepumpen aus einem Rohbau an der Ecke zum Igelhain. Das Diebesgut transportierten sie mit dem Anhänger der Nachbarn ab. Die Polizei aus Bohmte ermittelt nun wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und der Tat geben können. Hinweise werden unter 05471/9710 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren