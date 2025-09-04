Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Garbsen/Havelse: Hoher Schaden nach Sachbeschädigungen im Stadion in Havelse - Polizei Hannover sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben in der Nacht vom 29. auf den 30. August 2025 erhebliche Sachbeschädigungen im Wilhelm-Langrehr-Stadion im Garbsener Ortsteil Havelse verursacht. Dabei entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich. Die Polizei bittet nun um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizeiinspektion Hannover verschafften sich die Täter im Zeitraum vom 29.08.2025 19:00 Uhr und dem 30.08.2025 07:00 Uhr Zutritt zum Stadion an der Hannoverschen Straße in Havelse. Sie besprühten die Wände mit über hundert Graffiti, beschädigten Türen und Tore und brachen in die Sprecherkabine ein, wo sie Technik und Kleidung entwendeten. Außerdem wurden vor dem Stadion abgestellte Fahrzeuge eines Fußballvereins beschädigt.

Die Polizei hat Spuren gesichert und Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Einbruchdiebstahls eingeleitet. Da ein Zusammenhang mit dem Drittliga-Spiel zwischen dem TSV Havelse und dem VfL Osnabrück am 30.08.2025 vermutet wird, geht die Polizei derzeit davon aus, dass die Täter aus der Fanszene des VfL Osnabrück stammen könnten.

Zeugen, die in der genannten Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Stadions gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-2715 zu melden.

