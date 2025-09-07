Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich auf der Sögelner Allee

Osnabrück (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr ein 30-jähriger VW-Fahrer gegen 16:30 Uhr die Sögelner Allee in Richtung Hesepe. Zeitgleich überquerte ein 16-jähriger Radfahrer die Sögelner Allee vom Mühlenbruchweg kommend in Richtung Malgartener Straße und missachtete dabei die Vorfahrt des Autofahrers. Trotz sofortiger Vollbremsung konnte eine Kollision beider Fahrzeuge nicht mehr verhindert werden. Der 16-jährige Bramscher erlitt dabei schwerste Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 30-jährige Autofahrer, ebenfalls wohnhaft in Bramsche, blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

