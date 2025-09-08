Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Motorradfahrer kollidiert mit PKW im Kreuzungsbereich

Osnabrück (ots)

Am Sonntagmittag befuhr ein 24-jähriger Motorradfahrer gegen 13:20 Uhr die Leckerstraße in westliche Richtung, als er die Kreuzung an der Schledehauser Straße überquerte. Der junge Mann aus Melle missachtete dabei die Vorfahrt eines von rechts kommenden Audis, welcher die Schledehauser Straße in Richtung Wulften befuhr. Es kam folglich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der 24-jährige Motorradfahrer schwerste Verletzungen erlitt. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der 50-jährige Autofahrer, ein Mann aus der Samtgemeinde Bersenbrück, verletzte sich leicht und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell