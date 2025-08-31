Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kleingarten verwüstet
Sondershausen (ots)
Unbekannte Täter drangen in Sondershausen in der Zeit vom 27.08.2025, 16:00 Uhr, bis zum 29.08.2025, 16:30 Uhr, in der Kleingartenanlage "Zufriedenheit Jecha" e.V. auf unbekannte Art und Weise in den Garten des Geschädigten ein und haben diesen verwüstet. Durch den oder die Täter wurden große Äste von mehreren Bäumen heruntergebrochen, Blumentöpfe umgeworfen und ein Holzlattenzaun beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,00 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die PI Kyffhäuser unter der Tel.: 0361/574365023 gern entgegen.
