LPI-NDH: Kleingarten verwüstet

Sondershausen (ots)

Unbekannte Täter drangen in Sondershausen in der Zeit vom 27.08.2025, 16:00 Uhr, bis zum 29.08.2025, 16:30 Uhr, in der Kleingartenanlage "Zufriedenheit Jecha" e.V. auf unbekannte Art und Weise in den Garten des Geschädigten ein und haben diesen verwüstet. Durch den oder die Täter wurden große Äste von mehreren Bäumen heruntergebrochen, Blumentöpfe umgeworfen und ein Holzlattenzaun beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,00 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die PI Kyffhäuser unter der Tel.: 0361/574365023 gern entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

