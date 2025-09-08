PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Schwarzer Porsche verursacht Verkehrsunfall auf der A33 und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Sonntagnachmittag ereignete sich gegen 15.30 Uhr Uhr auf der A33 in Fahrtrichtung Diepholz, zwischen den Anschlussstellen Borgloh und Hilter, ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen wechselte der Fahrer eines schwarzen Porsche an einer Baustelle, in der der Überholfahrstreifen gesperrt war, den Fahrstreifen und schnitt dabei einen Citroen Jumper. Der Fahrer des Transporters verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr auf einen vorausfahrenden Audi Avant auf. Der Porsche setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden nach aktuellem Kenntnisstand nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Porsche machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2515 bei dem Zentralen Verkehrsdienst der Polizei Osnabrück zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

  • 08.09.2025 – 08:16

    POL-OS: Hilter a.T.W.: 14-jähriger Radfahrer schwer verletzt nach Unfall mit PKW

    Osnabrück (ots) - Am Sonntagabend befuhr eine 29-jährige VW-Fahrerin gegen 18:55 Uhr die Ebbendorfer Straße in Richtung Borgloh, als plötzlich ein Radfahrer aus der Einmündung "Bauernfrieden" auf die Ebbendorfer Straße fuhr. Es kam folglich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der 14-jährige Radfahrer schwere Verletzungen erlitt. Der junge ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 08:08

    POL-OS: Ostercappeln: Motorradfahrer kollidiert mit PKW im Kreuzungsbereich

    Osnabrück (ots) - Am Sonntagmittag befuhr ein 24-jähriger Motorradfahrer gegen 13:20 Uhr die Leckerstraße in westliche Richtung, als er die Kreuzung an der Schledehauser Straße überquerte. Der junge Mann aus Melle missachtete dabei die Vorfahrt eines von rechts kommenden Audis, welcher die Schledehauser Straße in Richtung Wulften befuhr. Es kam folglich zum ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 10:14

    POL-OS: Bramsche: Schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich auf der Sögelner Allee

    Osnabrück (ots) - Am Freitagnachmittag befuhr ein 30-jähriger VW-Fahrer gegen 16:30 Uhr die Sögelner Allee in Richtung Hesepe. Zeitgleich überquerte ein 16-jähriger Radfahrer die Sögelner Allee vom Mühlenbruchweg kommend in Richtung Malgartener Straße und missachtete dabei die Vorfahrt des Autofahrers. Trotz sofortiger Vollbremsung konnte eine Kollision beider ...

    mehr
