Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Schwarzer Porsche verursacht Verkehrsunfall auf der A33 und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Sonntagnachmittag ereignete sich gegen 15.30 Uhr Uhr auf der A33 in Fahrtrichtung Diepholz, zwischen den Anschlussstellen Borgloh und Hilter, ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen wechselte der Fahrer eines schwarzen Porsche an einer Baustelle, in der der Überholfahrstreifen gesperrt war, den Fahrstreifen und schnitt dabei einen Citroen Jumper. Der Fahrer des Transporters verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr auf einen vorausfahrenden Audi Avant auf. Der Porsche setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden nach aktuellem Kenntnisstand nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Porsche machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2515 bei dem Zentralen Verkehrsdienst der Polizei Osnabrück zu melden.

