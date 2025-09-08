Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Hellern: Mehrere Diebstähle während eines Fußballspiels - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Sportplatz an der Klaus-Stürmer-Straße kam es am Sonntagnachmittag zwischen 15:00 Uhr und 15:45 Uhr zu mehreren Diebstählen. Während eines Fußballspiels betraten bislang unbekannte Täter eine Umkleidekabine und durchwühlte mehrere dort abgestellte Taschen. Aus diesen wurden unter anderem Geldbörsen aber auch ein PKW-Schlüssel für einen schwarzen Suzuki Swift entwendet. Der Suzuki, welcher in Höhe des Sportplatzes am Fahrbahnrand stand, wurde anschließend ebenfalls entwendet. Das Kennzeichen, welches zuletzt an dem PKW angebracht war, lautet: OS-FH 496.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Osnabrück unter 0541/327-3203 (tagsüber) oder unter -2215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell