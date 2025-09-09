Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Schwerer Verkehrsunfall am Wallring - Radfahrerin verletzt

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, ist es am Wallring Ecke Alte-Synagogen-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 48-jähriger Autofahrer den Heger-Tor-Wall in Richtung Martinistraße. Beim Abbiegen nach rechts in die Alte-Synagogen-Straße übersah er eine 27-jährige Radfahrerin, die in gleicher Richtung auf dem Radweg unterwegs war. Es kam zur Kollision, bei der die Radfahrerin schwer verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte die 27-Jährige in ein Krankenhaus. Die Polizei sicherte die Unfallstelle und nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell