Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen

E-Bike-Fahrer kollidieren

Am Samstagnachmittag kam es auf einem parallel zur B463 verlaufenden Radweg zwischen Oberschmeien und Sigmaringen zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Insgesamt fünf Männer befuhren mit ihren E-Bikes gemeinsam den Radweg in Richtung Sigmaringen, als ein 33-Jähriger aus der Gruppe beim Überholen mutmaßlich einen 34-Jährigen Mitfahrer streifte. Durch die Berührung stürzte der 34-Jährige und musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad des Gestürzten entstand lediglich Schaden in Höhe von schätzungsweise 100.- Euro. Alle fünf Fahrer aus der Gruppe waren alkoholisiert, ein am Unfall nicht beteiligter 34-jähriger so stark, dass bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Christian Schönfeld
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

