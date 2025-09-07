Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

E-Bike-Fahrer kollidieren

Am Samstagnachmittag kam es auf einem parallel zur B463 verlaufenden Radweg zwischen Oberschmeien und Sigmaringen zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Insgesamt fünf Männer befuhren mit ihren E-Bikes gemeinsam den Radweg in Richtung Sigmaringen, als ein 33-Jähriger aus der Gruppe beim Überholen mutmaßlich einen 34-Jährigen Mitfahrer streifte. Durch die Berührung stürzte der 34-Jährige und musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad des Gestürzten entstand lediglich Schaden in Höhe von schätzungsweise 100.- Euro. Alle fünf Fahrer aus der Gruppe waren alkoholisiert, ein am Unfall nicht beteiligter 34-jähriger so stark, dass bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

