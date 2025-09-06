PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Opferstock aufgebrochen

In der Martinskirche wurde vermutlich bereits vergangenes Wochenende ein Opferstock aufgebrochen. Dies wurde bei der regelmäßigen Leerung festgestellt und der Polizei in Mengen gemeldet. Die Höhe des Diebesguts kann nicht genau beziffert werden und dürfte im zweistelligen Bereich liegen. Personen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07572/5071 mit der Polizei in Mengen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Armin Engler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

