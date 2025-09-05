PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Hoher Sachschaden bei Brand

Wangen (Landkreis Ravensburg) (ots)

Beim Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Saamen ist am Freitagnachmittag Sachschaden in Höhe von rund 700.000 Euro entstanden. Aus noch ungeklärter Ursache entwickelte sich gegen 14 Uhr ein Feuer im Dachstuhl eines Heustocks. In einem angrenzenden Stall befanden sich zu dem Zeitpunkt rund 50 Rinder. Die Tiere konnten durch Anwohner ins Freie gebracht werden. Sie wurden in der Folge in benachbarten Ställen untergebracht. Die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Orte rückten mit rund 15 Fahrzeugen und etwa 70 Wehrleuten an, um den Brand zu bekämpfen. Die Löscharbeiten werden noch bis in die Abendstunden andauern. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden weder Tiere noch Personen bei dem Brand verletzt. Der Stall sowie ein angrenzendes Wohnhaus, das vorübergehend nicht mehr bewohnbar ist, wurden durch die Flammen ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Kreisstraße 8007 ist bis auf Weiteres zwischen Beutelsau und Allewinden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache, die der Polizeiposten Vogt übernommen hat, dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Zigarette löst Großeinsatz aus Rauch in einer Wohnung hat am Donnerstag gegen 9.15 Uhr für einen Einsatz der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes im Max-Planck-Weg gesorgt. Ein Anrufer teilte mit, dass er Rauch in seiner Wohnung festgestellt habe, der seiner Aussage zufolge aus der Wohnung unter ihm komme. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot zum ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 14:05

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Auto beschädigt - Polizei sucht Zeugen Schaden im vierstelligen Euro-Bereich hat ein Unbekannter zwischen Montag und Donnerstag an einem auf dem öffentlichen Parkplatz in der Landesbahnstraße geparkten Seat verursacht. Der Täter schlug die Heckscheibe des Wagens ein sowie einen Seitenspiegel ab und suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Personen, ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 14:00

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Wangen Brücke mit Graffiti besprüht Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend eine Eisenbahnbrücke über dem Kanalweg mit Graffiti beschmiert. Ein Zeuge meldete kurz vor 23 Uhr die Graffiti-Sprayer bei der Polizei, welche bei Eintreffen der Beamten bereits das Weite gesucht hatten. Die Täter sprühten Brückenpfeiler, Lärmschutzwände und die Brückenunterführung mit teilweise politisch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren