Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Hoher Sachschaden bei Brand

Wangen (Landkreis Ravensburg) (ots)

Beim Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Saamen ist am Freitagnachmittag Sachschaden in Höhe von rund 700.000 Euro entstanden. Aus noch ungeklärter Ursache entwickelte sich gegen 14 Uhr ein Feuer im Dachstuhl eines Heustocks. In einem angrenzenden Stall befanden sich zu dem Zeitpunkt rund 50 Rinder. Die Tiere konnten durch Anwohner ins Freie gebracht werden. Sie wurden in der Folge in benachbarten Ställen untergebracht. Die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Orte rückten mit rund 15 Fahrzeugen und etwa 70 Wehrleuten an, um den Brand zu bekämpfen. Die Löscharbeiten werden noch bis in die Abendstunden andauern. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden weder Tiere noch Personen bei dem Brand verletzt. Der Stall sowie ein angrenzendes Wohnhaus, das vorübergehend nicht mehr bewohnbar ist, wurden durch die Flammen ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Kreisstraße 8007 ist bis auf Weiteres zwischen Beutelsau und Allewinden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache, die der Polizeiposten Vogt übernommen hat, dauern an.

