Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auto beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Schaden im vierstelligen Euro-Bereich hat ein Unbekannter zwischen Montag und Donnerstag an einem auf dem öffentlichen Parkplatz in der Landesbahnstraße geparkten Seat verursacht. Der Täter schlug die Heckscheibe des Wagens ein sowie einen Seitenspiegel ab und suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Personen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Hettingen

Radfahrerin nach Kollision mit Auto verletzt

Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Winterlingen-Harthausen und Hettingen sind am Donnerstag kurz nach 14 Uhr eine Radfahrerin und ein Pkw zusammengestoßen. Die 61 Jahre alte Radlerin war in Richtung Hettingen unterwegs, als sie in einem abschüssigen Straßenbereich von dem entgegenkommenden Ford touchiert wird. Nach derzeitigen Ermittlungen sind sowohl die Radfahrerin sowie der 52-Jährige am Steuer des Autos nicht weit genug rechts gefahren. Die Radlerin stürzt und verletzt sich dabei leicht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Bad Saulgau

Schlägerei fordert mehrere Verletzte - Polizei ermittelt

Rund ein Dutzend Personen sind am Mittwoch gegen 21.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Paradiesstraße in eine handgreifliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen, bei der zwei 44 und 35 Jahre alte Männer verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge, die erst etwa eine Stunde später verständigt wurde, war der 35-Jährige mit einem ihm flüchtig Bekannten in Streit geraten. Dieser rief seine Komplizen zusammen, die in der Folge auf die 35- und 44-Jährigen einschlugen und -traten. Die Gruppe suchte im Anschluss das Weite und konnte von der Polizei nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die beiden Verletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und geht ersten Hinweisen auf die Täter nach.

Bad Saulgau

Mann nach Auseinandersetzung in Gewahrsam

Die restliche Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei verbracht hat ein 33-Jähriger, nachdem er in den frühen Morgenstunden des Freitags für Ärger gesorgt hat. Der Mann geriet gegen 1 Uhr vor einer Snackbar mit einem 21-Jährigen in Streit, der handgreiflich endete. Der 21-Jährige trug leichte Verletzungen durch einen Schlag ins Gesicht davon. Der hinzugerufenen Polizei gegenüber gab sich der 33-Jährige unkooperativ und beleidigte die Einsatzkräfte. Bei einer Durchsuchung des Mannes entdeckten die Polizisten außerdem ein verbotenes Messer. Er wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen, sodass ihm letztlich Handfesseln angelegt und der Gewahrsam erklärt wurde. Er hat nun mit einer Kostenrechnung für den Arrest und Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Widerstand und Beleidigung zu rechnen.

Pfullendorf

Brand auf Firmengelände

Wegen einer in Brand geratenen Absauganlage sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Donnerstagnachmittag in die Heiligenberger Straße ausgerückt. Gegen 14.15 Uhr fing die Anlage in der Halle eines Firmengeländes Feuer, das schnell zu einer größeren Rauchentwicklung führte. Geistesgegenwärtig schoben mehrere Arbeiter die mobile Anlage aus der Halle, wo sie letztlich durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Vorsorglich wurden vier Personen vom Rettungsdienst wegen des eingeatmeten Rauchs untersucht. Es entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden in niedrigen vierstelligen Euro-Bereich. Nach aktuellen Ermittlungen wird vermutet, dass ein heißer Metallsplitter Holzstaub in der Maschine entzündete.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell