PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Winterlingen

Nicht angepasste Geschwindigkeit führt zu Unfall mit zwei Verletzten

Eine leicht und eine schwer verletzte Person sowie Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro hatte ein Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 17.30 Uhr auf der L 218 zur Folge. Ein 22-jähriger Motorradfahrer kam mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zwischen Storzingen und Stetten am kalten Markt in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Während der 22-Jährige bei dem Sturz schwere Verletzungen erlitt, wurde sein gleichaltriger Sozius leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Stetten am kalten Markt

Nächtliche Spritztour mit Linienbus endet mit hohem Sachschaden und Strafanzeigen

Ermittlungen unter anderem wegen Bandendiebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort hat der Polizeiposten Stetten am kalten Markt gegen drei 40, 38 und 20 Jahre alte Personen eingeleitet. Das Trio steht im Verdacht, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen abgestellten Omnibus von der Bushaltestelle "An der Hilb" gestohlen zu haben, der für den derzeitigen Schienenersatzverkehr im Einsatz ist. Im Rahmen einer Fahndung konnte die Polizei den zurückgelassenen Linienbus beim Friedhof auffinden. Auf ihrer nächtlichen Spritztour streiften die zwei Männer und die Frau mit dem Bus einen weiteren an der Haltestelle abgestellten Omnibus, sodass beide Busse erheblich beschädigt wurden. Der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro beziffert. Da beide Busse für den Schienenersatzverkehr nicht mehr zu nutzen waren, kam es am Mittwochmorgen zu entsprechenden Verspätungen und Ausfällen. Der Polizeiposten Stetten am kalten Markt konnte anhand von Spuren und Zeugenaussagen am Mittwoch die drei teils polizeibekannten Tatverdächtigen rasch ermitteln. Sie werden nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

