PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 04.09.2025

Friedrichshafen / Bodenseekreis (ots)

Tatverdächtiger nach Überfall in Untersuchungshaft

Weil er im Verdacht steht, am frühen Mittwochmorgen seeseitig der Schlosskirche im Bereich des Schlosshorns einen 43-Jährigen überfallen zu haben, ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen gegen einen 18-Jährigen. Er soll sein Gegenüber angesprochen und zur Herausgabe seines Rucksacks aufgefordert haben. Als dieser ablehnte, habe es ein Gerangel gegeben, wobei der Tatverdächtige auf sein Opfer eingeschlagen und schließlich in den See gestoßen haben soll. Dabei fiel offenbar auch das Mobiltelefon des 18-Jährigen mit ins Wasser. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige ein Tablet aus dem Rucksack des 43-Jährigen entnommen und damit das Weite gesucht haben. Während der ersten Maßnahmen der hinzugerufenen Polizeibeamten meldete sich der 18-Jährige selbst bei der Polizei. Er tischte den Beamten eine Geschichte auf und kam zum Tatort zurück, wo er sein angeblich "verliehenes" Mobiltelefon wiederhaben wollte. Stattdessen erklärten ihm die Polizisten die vorläufige Festnahme. Der Syrer wurde am Mittwochnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Raubes und setzte diesen in Vollzug. Seither sitzt der dringend tatverdächtige 18-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern aktuell noch an. Personen, die kurz vor 3.30 Uhr Zeugen des Überfalls wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei den Ermittlern zu melden.

