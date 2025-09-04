PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 04.09.2025

Argenbühl (Landkreis Ravensburg)/Süddeutschland (ots)

Vier Tatverdächtige nach schweren Bandendiebstählen in Haft

Zwischenzeitlich in verschiedenen Justizvollzugsanstalten befinden sich insgesamt vier Tatverdächtige einer Tätergruppierung, denen unter anderem die fortgesetzte Begehung schwerer Bandendiebstähle zur Last gelegt wird. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die albanischen und kosovarischen Tatverdächtigen im Alter zwischen 35 und 52 Jahren in wechselnder Beteiligung für mindestens vier Geldautomaten- und Tresoraufbrüche im süddeutschen Raum verantwortlich sein. Neben einem versuchten Geldautomatenaufbruch im April 2024 (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5763181), wurden Zusammenhänge zu weiteren Taten in Owingen, Mühlhausen-Ehingen und Kirchhaslach (Bayern) bekannt. Die Gruppierung, die durch die intensive Zusammenarbeit der ermittlungsführenden Kriminalpolizeiinspektion 2 des Polizeipräsidiums Ravensburg mit mehreren angrenzenden Polizei- und Fachdienststellen sowie der Staatsanwaltschaft Ravensburg identifiziert werden konnte, verursachte nach aktuellem Kenntnisstand Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro und erbeutete Bargeld im fünfstelligen Euro-Bereich.

Am 11.09.2025 wird die Hauptverhandlung gegen die vier Tatverdächtigen beim Landgericht Ravensburg beginnen. Weitere 14 Fortsetzungstermine sind bis zum 19.12.2025 anberaumt.

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel. 0751/806-1337

Erste Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

