PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

31-Jähriger geht aggressiv auf Polizisten zu

Unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen, nachdem ein 31-Jähriger am Dienstag gegen 17.30 Uhr aggressiv auf Polizeibeamte losgegangen ist. Die Beamten waren zum Bahnhof gerufen worden, weil der Tatverdächtige einen Passanten beleidigt und bedroht haben soll. Der 31-Jährige ging beim Eintreffen einer Polizeistreife sofort aggressiv auf die Polizisten zu. Um einen möglichen Angriff zu unterbinden, brachten die Beamten den Mann zu Boden und fixierten ihn. Dagegen wehrte sich der 31-Jährige mit voller Kraft und beleidigte die Polizisten. Mit Unterstützung einer zweiten Polizeistreife nahmen die Beamten den augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehenden Mann in Gewahrsam. Er musste die Nacht in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Auf den 31-Jährigen kommen nun neben der Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung auch entsprechende Strafanzeigen zu.

Schwenningen

Arbeitsgeräte von Baustelle gestohlen

Von einer Baustelle, die in den ersten Augustwochen an verschiedenen Stellen der Gemeinde eingerichtet war, haben Unbekannte zwei Fugenschneider im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Der Polizeiposten Stetten am kalten Markt hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen und bittet unter Tel. 07573/815 um sachdienliche Hinweise zu der Tat.

Sigmaringendorf

Polizei sucht nach Diebstahl aus Fahrzeugen Geschädigte

Nachdem ein 25-Jähriger in der Nacht von Sonntag, 24.08., auf Montag, 25.08., an mehreren Fahrzeugen im Bereich der Buchenstraße zu schaffen gemacht hat (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6103742), bittet das Polizeirevier Sigmaringen Geschädigte, sich zu melden. Bei den weiteren Ermittlungen wurde bei dem Tatverdächtigen mutmaßliches Diebesgut gefunden, das derzeit nicht zugeordnet werden kann. Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 bei den Ermittlern zu melden.

Bad Saulgau

Fahrzeug angefahren - Fahrerflucht

Aus dem Staub gemacht hat sich ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der am Dienstag zwischen 16 Uhr und 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Platzstraße einen Daimler angefahren hat. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden. Die Ermittler gehen anhand von Lackspuren davon aus, dass der Unbekannte mit einem schwarzen oder grauen Fahrzeug unterwegs gewesen ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Radfahrer missachtet rote Ampel und wird von Auto erfasst Leichte Verletzungen hat sich ein 79 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz vor 12 Uhr in der Ulmer Straße zugezogen. Der von der Möttelinstraße kommende Senior missachtete eine rote Ampel und überquerte die dortige Kreuzung. Er prallte mit einem Fahrschulauto frontal zusammen, das von der ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 14:05

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Unfall auf der Bundesstraße Ein unachtsamer Fahrstreifenwechsel auf der Bundesstraße 31 forderte am Dienstagmorgen gegen 8.15 Uhr mehrere tausend Euro Sachschaden. Eine 49 Jahre alte VW-Lenkerin war von Friedrichshafen kommend in Richtung Immenstaad unterwegs und wollte von der linken auf die rechte Fahrspur wechseln. Dabei übersah sie offenbar den dort fahrenden Seat-Lenker und ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 14:18

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Frau wird nach Schockanruf beraubt Nach einem Schockanruf ist eine 85 Jahre alte Frau am Montag gegen 13.30 Uhr mehrerer tausend Euro beraubt worden. Die Seniorin erhielt einen Anruf, in dem sich der Anrufer als Polizist ausgab und der Frau weismachte, dass ihre Daten bei einer Durchsuchung gefunden worden seien und die 85-Jährige nun im Verdacht stehe, gestohlenes Geld bei sich zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren