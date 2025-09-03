Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

31-Jähriger geht aggressiv auf Polizisten zu

Unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen, nachdem ein 31-Jähriger am Dienstag gegen 17.30 Uhr aggressiv auf Polizeibeamte losgegangen ist. Die Beamten waren zum Bahnhof gerufen worden, weil der Tatverdächtige einen Passanten beleidigt und bedroht haben soll. Der 31-Jährige ging beim Eintreffen einer Polizeistreife sofort aggressiv auf die Polizisten zu. Um einen möglichen Angriff zu unterbinden, brachten die Beamten den Mann zu Boden und fixierten ihn. Dagegen wehrte sich der 31-Jährige mit voller Kraft und beleidigte die Polizisten. Mit Unterstützung einer zweiten Polizeistreife nahmen die Beamten den augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehenden Mann in Gewahrsam. Er musste die Nacht in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Auf den 31-Jährigen kommen nun neben der Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung auch entsprechende Strafanzeigen zu.

Schwenningen

Arbeitsgeräte von Baustelle gestohlen

Von einer Baustelle, die in den ersten Augustwochen an verschiedenen Stellen der Gemeinde eingerichtet war, haben Unbekannte zwei Fugenschneider im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Der Polizeiposten Stetten am kalten Markt hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen und bittet unter Tel. 07573/815 um sachdienliche Hinweise zu der Tat.

Sigmaringendorf

Polizei sucht nach Diebstahl aus Fahrzeugen Geschädigte

Nachdem ein 25-Jähriger in der Nacht von Sonntag, 24.08., auf Montag, 25.08., an mehreren Fahrzeugen im Bereich der Buchenstraße zu schaffen gemacht hat (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6103742), bittet das Polizeirevier Sigmaringen Geschädigte, sich zu melden. Bei den weiteren Ermittlungen wurde bei dem Tatverdächtigen mutmaßliches Diebesgut gefunden, das derzeit nicht zugeordnet werden kann. Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 bei den Ermittlern zu melden.

Bad Saulgau

Fahrzeug angefahren - Fahrerflucht

Aus dem Staub gemacht hat sich ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der am Dienstag zwischen 16 Uhr und 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Platzstraße einen Daimler angefahren hat. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden. Die Ermittler gehen anhand von Lackspuren davon aus, dass der Unbekannte mit einem schwarzen oder grauen Fahrzeug unterwegs gewesen ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell