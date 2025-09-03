Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfall auf der Bundesstraße

Ein unachtsamer Fahrstreifenwechsel auf der Bundesstraße 31 forderte am Dienstagmorgen gegen 8.15 Uhr mehrere tausend Euro Sachschaden. Eine 49 Jahre alte VW-Lenkerin war von Friedrichshafen kommend in Richtung Immenstaad unterwegs und wollte von der linken auf die rechte Fahrspur wechseln. Dabei übersah sie offenbar den dort fahrenden Seat-Lenker und stieß mit diesem zusammen. Der Seat war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit, verletzt wurde niemand.

Friedrichshafen

Autofahrer erfasst Kind auf E-Scooter

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat sich ein Kind zugezogen, als es am Dienstag gegen 18 Uhr in der Wendelgardstraße von einem Pkw erfasst wurde. Das Kind war altersbedingt unerlaubt mit einem E-Scooter unterwegs und fuhr auf dem Gehweg. Ein 34 Jahre alter VW-Fahrer wollte in eine Einfahrt einfahren und übersah den Jungen. Bei dem Unfall kam das Kind zu Fall und zog sich mehrere Blessuren zu. Eine Behandlung vom Rettungsdienst war nicht notwendig. Es entstand über 1.000 Euro Sachschaden.

Friedrichshafen

Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Mit einer Strafanzeige und führerscheinrechtlichen Konsequenzen muss ein 19-Jähriger rechnen, der am frühen Mittwochmorgen im Stadtgebiet von der Polizei kontrolliert wurde. Polizisten waren aufmerksam geworden, als der junge Mann unerlaubter Weise mit einem Mitfahrer auf einem E-Scooter fuhr. Bei der Überprüfung ergab sich umgehend der Verdacht einer Alkoholisierung des 19-Jährigen, eine Atemalkoholmessung zeigte über zwei Promille an. Er musste die Polizeibeamten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Sollte die Untersuchung der Blutprobe den Verdacht bestätigen, wird er wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Kressbronn

Autofahrer nimmt Sattelzug die Vorfahrt - Unfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Dienstag gegen 17.15 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Kressbronn. Ein 54 Jahre alter Skoda-Fahrer fuhr von der Bundesstraße 467 kommend auf die Bundesstraße in Richtung Friedrichshafen ein und nahm einem Sattelzug-Fahrer die Vorfahrt. Der 44-Jährige konnte seinen Laster nicht mehr rechtzeitig abbremsen, stieß wuchtig mit dem Pkw zusammen und schleuderte diesen im Weiteren gegen die Leitplanke. Verletzte forderte der Unfall glücklicherweise nicht. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf rund 15.000 Euro.

Markdorf

Uneinsichtiger Senior läuft nach Unfall davon

Wegen Verkehrsunfallflucht muss sich ein Autofahrer verantworten, der am Dienstagmorgen auf einem Parkplatz eine Straßenlaterne beschädigt hat und im Anschluss einfach das Weite gesucht hat. Zeugen waren auf das missglückte Parkmanöver aufmerksam geworden und sprachen den 86 Jahre alten Unfallverursacher auf den Vorfall an. Dieser soll sich uneinsichtig gezeigt haben und verließ die Unfallörtlichkeit zu Fuß. Die Beamten trafen den Senior an, nahmen ihm die Fahrzeugschlüssel ab und stellten seinen Führerschein sicher. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall rund 3.000 Euro Sachschaden.

Salem

Baustellengegenstände gestohlen

Unbekannte haben zwischen Samstag und Sonntag diverse Gegenstände von einer Baustelle auf der K 7761 zwischen Mimmenhausen und Grasbeuren gestohlen. Die Täter nahmen ein großes Absperrschrankengitter, mehrere Warnleuchten, ein Verkehrsschild und eine Leitbake samt gelber Warnleuchte mit. Der Diebstahlschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Euro-Betrag geschätzt. Darüber hinaus zogen die Täter entlang der Straße offenbar mehrere Leitpfosten aus dem Boden. Die Polizei Salem ermittelt in dieser Sache und schließt nicht aus, dass die Gegenstände mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden. Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 07553/8269-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell