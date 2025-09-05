Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Wangen

Brücke mit Graffiti besprüht

Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend eine Eisenbahnbrücke über dem Kanalweg mit Graffiti beschmiert. Ein Zeuge meldete kurz vor 23 Uhr die Graffiti-Sprayer bei der Polizei, welche bei Eintreffen der Beamten bereits das Weite gesucht hatten. Die Täter sprühten Brückenpfeiler, Lärmschutzwände und die Brückenunterführung mit teilweise politisch links gerichteten Schriftzügen in unterschiedlichen Farben an. Das Polizeirevier Wangen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07522/984-0 um sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern.

Wangen

Trickdieb stiehlt Bargeld aus Auto

Über 2.000 Euro Bargeld sowie mehrere Kontoauszüge hat ein bislang unbekannter Täter am Donnerstagmorgen aus dem Auto einer 89-Jährigen gestohlen. Die Seniorin parkte gegen 9.45 Uhr in der Straße "Martinstorplatz". Der Täter fragte die im Fahrzeug sitzende 89-Jährige durch Gestik, ob sie ihm eine Geldmünze wechseln könne, und öffnete dazu die Beifahrertüre. Offenbar entwendete der Unbekannte unbemerkt ein Kuvert mit dem Bargeld aus der Handtasche, die auf dem Beifahrersitz lag, während die Seniorin in ihrer Geldbörse nach dem Wechselgeld schaute. Die 89-Jährige bemerkte den Diebstahl erst später und verständigte die Polizei. Die Polizei geht ersten Hinweisen auf den dunkel gekleideten Mann nach, der als etwa 170 cm groß, Ende 50, ohne Bart und mit wenig Haaren beschrieben wird und prüft, ob ein Zusammenhang mit den vorherigen Trickdiebstählen im Stadtgebiet besteht. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Waldburg

Tresor mit Bargeld gestohlen

In ein Firmengebäude in Edensbach eingebrochen und einen Tresor mit Bargeld entwendet haben unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Die Täter verschafften sich offenbar über einen Hintereingang gewaltsam Zutritt zum Gebäude und fanden in einem offenen Büro einen Tresor, der nicht festmontiert war. Sie nahmen den Tresor samt Bargeld mit und transportierten diesen mutmaßlich mithilfe eines Fahrzeugs ab. Der Polizeiposten Vogt hat nun Ermittlungen wegen des Einbruchs eingeleitet und bittet Personen, die zur Tatzeit in der Gegend Auffälliges beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07529/97156-0 zu melden.

Baienfurt

Parkendes Auto angefahren und geflüchtet

Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstagnachmittag an einem Audi Cabrio verursacht, der zwischen 14 Uhr und 15 Uhr auf einem Parkplatz in der Baindter Straße abgestellt war. Der Unbekannte touchierte mutmaßlich beim Ausparken den hinteren rechten Kotflügel des Audis, an dem eine Schramme entstand, und fuhr anschließend, ohne seine Personalien zu hinterlassen, weg. Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher erbittet das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666.

Wangen

Unter Kokaineinfluss hinterm Steuer

Ein empfindliches Bußgeld und ein mehrwöchiges Fahrverbot kommen auf einen 49-Jährigen zu, der am Donnerstagmittag unter Kokaineinfluss mit seinem Auto gefahren ist. Der Lenker eines Wohnmobils hatte auf einem Parkplatz an der A 96 bei Humbrechts kurz nach 10 Uhr den Wagen des 49-Jährigen touchiert und Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro verursacht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 49-Jährigen deutliche Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln fest. Ein Drogenvortest schlug bei dem Autofahrer positiv auf Kokain an, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt und die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus angeordnet wurde. Der 49-Jährige wird nun entsprechend angezeigt.

