Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Landkreis Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verbranntes Essen führt zu Feuerwehreinsatz

Durch einen ausgelösten Rauchwarnmelder kam es am Freitagabend zu einem Einsatz von mehreren Rettungskräften und der Polizei in der Paulinenstraße. Nachdem aus einer Wohnung im Dachgeschoss auch noch Rauch wahrnehmbar war, wurde diese über eine Drehleiter betreten. Es wurde schnell festgestellt, dass der Bewohner sein Essen in der Mikrowelle vergessen hatte. Es kam glücklicherweise niemand zu Schaden.

Bermatingen

Störer landet in Gewahrsam

Am Freitagabend wurde die Polizei nach Bermatingen gerufen, da ein Familienangehöriger den Hausfrieden mehrerer Personen störte. Auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten zeigte sich der 49-Jährige uneinsichtig und aggressiv. Er weigerte sich die Örtlichkeit zu verlassen, woraufhin er in Gewahrsam genommen wurde. Hiergegen wehrte er sich massiv, so dass weitere Polizeibeamte zur Unterstützung hinzugerufen werden mussten. Er wurde letztendlich überwältigt und musste die restliche Nacht in der Arrestzelle verbringen. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Gegen den Störer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Weiterhin werden ihm die entstandenen Gebühren für die Nacht in der Arrestzelle in Rechnung gestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Armin Engler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

