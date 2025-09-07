Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Bad Wurzach

Unbekannte besprühen Kirche

Bislang unbekannte Täterschaft verunstalteten in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Kirche in Arnach bei Bad Wurzach. Nahezu komplett rings herum musste ein Verantwortlicher am Samstagmorgen Farbe auf den Außenwänden der Kirche feststellen. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest, dürfte sich vermutlich aber im vierstelligen Bereich bewegen. Hinweise zu Tat oder Täter nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel.: 07561/84880 entgegen.

Amtzell

Sekundenschlaf führt zu vier Verletzten

Ein 49-jähriger Lenker eines Pkw Renault kam Samstagnacht gegen halb zwölf auf der Bundesstraße B32 zwischen Wangen und Geiselharz von der Fahrbahn ab. Ursache dürfte ersten Ermittlungen zufolge Sekundenschlaf gewesen sein. Der mit vier Personen besetzte Renault prallte neben der Fahrbahn gegen einen Baum. Drei der Insassen wurden leicht verletzt, die 46-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Alle vier wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Für die Unfallaufnahme war die Bundesstraße für fast zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000.- Euro. Der Führerschein des Fahrers wurde einbehalten, ihn erwartet eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Kißlegg

Leichtkraftradfahrer versucht sich Kontrolle zu entziehen

Aufgrund eines nicht vorschriftsmäßigen Spiegels, sollte gestern am späten Nachmittag ein Motorradfahrer auf der Kreisstraße zwischen Kißlegg und Wallmusried durch eine Streife der Verkehrspolizei Kißlegg einer Kontrolle unterzogen werden. Beim Anhalteversuch flüchtete der Kradlenker querfeldein und über mehrere zumeist kleinere Straßen, wodurch er zunächst nicht verfolgt werden konnte. Hierbei musste zumindest in einem Fall ein unbeteiligtes Fahrzeug vermutlich stark abbremsen um eine Kollision zu verhindern. Im Rahmen der Fahndung wurde das Leichtkraftrad in einem nahegelegenen Waldstück bei Leupolz festgestellt. Der 14-jährige Lenker konnte kurz darauf ebenfalls dort festgestellt werden. Er muss unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen mit einer Strafanzeige rechnen.

Zeugen sowie mögliche Geschädigte des Vorfalls, insbesondere der Fahrzeuglenker welcher aufgrund des Motorrades abbremsen musste, werden gebeten sich bei der Verkehrsdienst-Außenstelle in Kißlegg unter Tel.: 07563/90990 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell