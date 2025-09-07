Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Kressbronn

Zwei Leichtverletzte aufgrund Unfall

Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor am Samstagabend ein 20-jähriger Fahrer eines Ford die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er bei Kressbronn auf die Bundesstraße B31 in Richtung Friedrichshafen auffahren wollte. In der Folge stieß er zunächst mit dem Pkw einer 65-jährigen, welche ebenfalls in Fahrtrichtung Friedrichshafen unterwegs war, zusammen. Anschließend kollidierte der Ford noch mit einer Leitplanke, bevor er einige Meter weiter am Fahrbahnrand zum Stehen kam. Sowohl der Verursacher, als auch eine 64-jährige Mitfahrerin im Mercedes mussten lediglich vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden und kamen mit leichten Verletzungen davon. An den beteiligten Fahrzeugen und der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000.- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell