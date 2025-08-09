Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Zwei Brandeinsätze für die Feuerwehr Sonsbeck

Sonsbeck (ots)

Samstag, 09.08.2025, 02:10 Uhr und 18:53 Uhr, Einsatz 062/2025 und 063/2025 - Zu zwei gemeldeten Brandeinsätzen wurde die Einheit Sonsbeck im Laufe des Samstags alarmiert. In beiden Fällen mussten die Einsatzkräfte jedoch nicht eingreifen.

Zunächst erfolgte um 02:10 Uhr die Alarmierung mit dem Meldebild "B2 PKW-Brand" auf die A57 in Fahrtrichtung Niederlande, hier sollte kurz vor der Anschlussstelle Uedem ein PKW brennen. Die Einsatzkräfte fanden einen Transporter mit Motorschaden, an dem es aufgrund des technischen Defekts zuvor eine Rauchentwicklung gegeben hatte. Ein Brand lag nicht vor, die Feuerwehr konnte wieder einrücken. Der Einsatz von 11 Einsatzkräften war um 02:28 Uhr beendet.

Am Abend um 18:53 Uhr erfolgte die Alarmierung mit dem Meldebild "BMA2 - Interne BMA" zu einem Kindergarten am Blumenfeld. Hier hatte ein nicht direkt zur Feuerwehr aufgeschalteter Rauchmelder Alarm ausgelöst. Die Räumlichkeiten wurden zunächst durch die Fenster von außen erkundet, Hinweise auf ein Schadenereignis ergaben sich dabei nicht. Nach wenigen Minuten wurde vom Betreiber ein Objektschlüssel zugeführt, sodass das Gebäude zerstörungsfrei betreten und kontrolliert werden konnte. Auch hierbei ergaben sich keine Hinweise auf einen Brand. Das Objekt wurde an den Betreiber übergeben, die Feuerwehr beendete ihren Einsatz um 19:25 Uhr. Im Einsatz waren 12 Einsatzkräfte der Einheit Sonsbeck sowie die Polizei.

