FW Sonsbeck: Unwettereinsatz im Gemeindegebiet

Sonsbeck (ots)

Mittwoch, 02.07.2025, 16:54 Uhr, Einsatz 052/2025 - Die Feuerwehr Sonsbeck war mit allen drei Einheiten bei der Beseitigung von Unwetterschäden im Einsatz. Unter anderem bestand Gefahr durch eine herabgerissene Stromleitung.

Am Mittwochnachmittag zog eine Unwetterfront über den Niederrhein, in deren Verlauf es zu Starkregen und Sturmböen kam. Zur Beseitigung der entstandenen Schäden waren die Einheiten der Feuerwehr Sonsbeck an mehreren Einsatzstellen tätig:

Um 16:54 Uhr wurde zunächst die Einheit Hamb wegen eines Wasserschadens zum Hubertusweg gerufen. Hier lag eine Störung im Kanalsystem vor, die Feuerwehr musste nicht weiter eingreifen.

Um 17:38 Uhr erfolgte die Alarmierung der Einheit Labbeck. Die Einsatzkräfte beseitigen im Bereich Hammerstraße/Grenzdycker Straße mehrere Sturmschäden. Mit Unterstützung der nachgeforderten Drehleiter der Feuerwehr Xanten wurden auch mehrere lose Äste aus Baumkronen entfernt.

Ebenfalls um 17:38 Uhr wurde die Einheit Sonsbeck alarmiert. Auf dem Grabenweg waren zwei Bäume umgestürzt, einer davon auf einen abgestellten PKW. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr zerkleinerte die Bäume und räumte sie zur Seite.

An der Weseler Straße im Bereich des Ortsausgangs war ein Baum in eine Freileitung gestürzt. Die Leitung lag in einem Acker auf dem Boden und es stieg Wasserdampf auf. Wegen der Gefahr durch den elektrischen Strom wurden Fahrbahn und Radweg der Weseler Straße von Feuerwehr und Polizei gesperrt, bis der zuständige Energieversorger die Leitung abgeschaltet hatte. An dieser Einsatzstelle wurden ebenfalls zwei lose Äste, die auf den Radweg zu stürzen drohten, entfernt.

Außerdem wurden durch die Feuerwehr Sonsbeck mehrere Straßen kontrolliert, verstopfte Kanaleinläufe gereinigt und kleinere Äste zur Seite geräumt.

Um 19:36 Uhr wurde die Einheit Sonsbeck erneut alarmiert, da auf der A57 in Fahrtrichtung Krefeld ein auf die Fahrbahn gestürzter Baum zu beseitigen war.

Ebenfalls die Einheit Sonsbeck wurde um 21:01 Uhr zu einem weiteren Sturmschaden auf der Weseler Straße gerufen. Auch hier wurden lose Äste entfernt.

Der Bauhof der Gemeinde Sonsbeck unterstützte jeweils bei der Beseitigung der Sturmschäden im Ortsteil Sonsbeck.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck, übermittelt durch news aktuell