PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Versuchter sexueller Übergriff in der Innenstadt - Polizei sucht wichtige Zeugin

Osnabrück (ots)

In der Großen Rosenstraße kam es am frühen Samstagmorgen zu einem versuchten sexuellen Übergriff. Eine 21-jährige Frau wurde gegen 6 Uhr in Höhe der Hausnummer 29 von einem bislang unbekannten Täter angegangen. Dem Opfer gelang es, sich durch Gegenwehr aus der Situation zu befreien. Der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung. Während des Geschehens wurde eine bislang unbekannte Frau auf den Vorfall aufmerksam. Sie kam aus Richtung Kolpingstraße hinzu und sprach den Täter kurz an. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte diese Frau für das weitere Ermittlungsverfahren von erheblicher Bedeutung sein.

Die Zeugin wird wie folgt beschrieben:

   - etwa 1,60 bis 1,63 Meter groß
   - circa 40 Jahre alt
   - schwarze Haare, zum Zopf gebunden
   - dunkle, sportliche Jacke
   - vermutlich Jeans

Die Polizei bittet die beschriebene Frau sowie weitere Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder zur Identität des Täters geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 07:53

    POL-OS: Bad Essen: Weiblicher Leichnam im Mittellandkanal gefunden - Obduktion angeordnet

    Osnabrück (ots) - Am Dienstagabend ging gegen 19:00 Uhr ein Notruf bei der Leitstelle ein. Ein Zeuge hatte An der Marina im Mittellandkanal einen leblosen Körper entdeckt. Mithilfe eines Bootes konnte die Person schließlich durch die Feuerwehr und die DLRG geborgen werden. Neben ersten Befragungen führte die Polizei vor Ort eine umfangreiche Spurensicherung durch. ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 08:48

    POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Schwerer Verkehrsunfall am Wallring - Radfahrerin verletzt

    Osnabrück (ots) - Am Montagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, ist es am Wallring Ecke Alte-Synagogen-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 48-jähriger Autofahrer den Heger-Tor-Wall in Richtung Martinistraße. Beim Abbiegen nach rechts in die Alte-Synagogen-Straße übersah er eine 27-jährige Radfahrerin, die in ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 08:07

    POL-OS: Bad Laer: Betrug durch gefälschte Immobilienseite - Polizei warnt vor Trickmaschen

    Osnabrück (ots) - In Bad Laer ist es im August zu einem Betrug im Zusammenhang mit einem angeblichen Wohnungsangebot gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen reagierte ein unbekannter Täter auf ein Wohnungsgesuch einer Geschädigten. In der Folge kam es zum Abschluss eines vermeintlichen Mietvertrages. Die Geschädigte sowie ein Mitgeschädigter überwiesen in zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren