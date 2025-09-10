Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Versuchter sexueller Übergriff in der Innenstadt - Polizei sucht wichtige Zeugin

Osnabrück (ots)

In der Großen Rosenstraße kam es am frühen Samstagmorgen zu einem versuchten sexuellen Übergriff. Eine 21-jährige Frau wurde gegen 6 Uhr in Höhe der Hausnummer 29 von einem bislang unbekannten Täter angegangen. Dem Opfer gelang es, sich durch Gegenwehr aus der Situation zu befreien. Der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung. Während des Geschehens wurde eine bislang unbekannte Frau auf den Vorfall aufmerksam. Sie kam aus Richtung Kolpingstraße hinzu und sprach den Täter kurz an. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte diese Frau für das weitere Ermittlungsverfahren von erheblicher Bedeutung sein.

Die Zeugin wird wie folgt beschrieben:

- etwa 1,60 bis 1,63 Meter groß - circa 40 Jahre alt - schwarze Haare, zum Zopf gebunden - dunkle, sportliche Jacke - vermutlich Jeans

Die Polizei bittet die beschriebene Frau sowie weitere Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder zur Identität des Täters geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2115 zu melden.

