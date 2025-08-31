LPI-SLF: Auffällige Fahrweise

Töpen/Juchhöh (ots) - Am Donnerstagabend kam es kurz nach 18:00 Uhr auf der Landesstraße 3002 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Strecke aus Richtung Töpen in Richtung Juchhöh. In einer Rechtskurve geriet er nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich aufgrund einer Ölspur auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem Pkw eines entgegenkommenden Fahrers. Der 29-jährige Unfallverursacher sowie ein weiterer ...

mehr