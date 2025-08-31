Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Auffällige Fahrweise
Rudolstadt (ots)
Die auffällige Fahrweise eines Nissan veranlasste Zeugen, den polizeilichen Notruf zu wählen und so Beamte des Inspektionsdienstes zu alarmieren. Diese konnten den 33- jährigen Fahrer wenig später in der Ortslage Rudolstadt feststellen. Als ein Atemalkoholtest 1,64 Promille erbrachte, war die Erklärung für die Fahrauffälligkeiten schnell gefunden. Dem Mann drohen nun ein Entzug der Fahrerlaubnis und eine empfindliche Geldstrafe.
